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Ради "единства" народов. В Госдуме РФ хотят казнить власти Украины

8 июля 2021 23:58

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Заместитель спикера нижней палаты российского парламента Петр Толстой предложил ни мало ни много убить украинские власти

Замспикера Госдумы Петр Толстой "отличился" новым выпадом в адрес украинских властей. Фото: коллаж "Сегодня"

Замспикера Госдумы Петр Толстой "отличился" новым выпадом в адрес украинских властей. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-спикер Государственной Думы России Петр Толстой, который раньше неоднократно оскорбительно отзывался об Украине и скандалил с нардепами, перешел к открытым призывам убивать руководство нашей страны.

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ

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Комментируя абсурдные заявление российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и русские якобы один народ, Толстой "отличился" новым выпадом в адрес Украины – назвал ее правительство "кучкой негодяев", которая захватила власть в стране.

"Народ то один, проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там захватили власть. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина — безусловно часть нашей великой России", — заявил Толстой.

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Напомним, что, кроме места в Госдуме, Петр Толстой также возглавляет российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. И в марте он заявил, что РФ следует готовиться к выходу из состава Совета Европы, чтобы создать свой аналог ПАСЕ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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