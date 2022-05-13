В Госдуме РФ уже подготовили методичку для аннексии Херсонской области

В России считают, что конституция РФ не запрещает принятие нового субъекта, который находится в составе другого государства

Оккупанты хотят "забрать" Херсонскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству Даниил Бессарабов заявил, что конституция не запрещает принимать в состав России регионы других государств. Так он прокомментировал то, что Херсонскую область хотят присоединить к РФ. По его словам, якобы есть "федеральный конституционный закон".

Об этом Даниил Бессарабов сообщил российским СМИ.

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По его словам, конституция России не запрещает принятие в состав России нового субъекта, который находится в составе другого государства. Для этого необходимо составить международный договор. Также нужно внести его на ратификацию в Госдуму.

"Есть такой федеральный конституционный закон, где в качестве условий принятия в РФ указывается, что может быть принято в качестве нового субъекта иностранное государство или его часть", – отметил Бессарабов.

"Референдумы, "народные республики", аннексия: Подоляк рассказал, чем это грозит РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления РФ о якобы "референдумах и народных республиках" являются бессмысленными. По его словам, всего этого не будет. Подоляк подчеркнул, что будет только увеличение погибших оккупантов. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил на своей странице в Twitter.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" совершенно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного – увеличение количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области – это Украина", – заявил Подоляк.

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