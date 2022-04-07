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В Италии виллу кремлевского пропагандиста Соловьева "залили кровью" (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 апреля, 15:17
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Это уже вторая атака на виллы Соловьева за неделю, всего в Италии у него три виллы
Виллы российского телеведущего подверглись нападению на озере Комо
Виллы российского телеведущего подверглись нападению на озере Комо / Фото: Коллаж: Сегодня

В Италии на озере Комо виллу, принадлежащую российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, залили красной краской. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Неизвестные окрасили бассейн виллы телеведущего в кровавый цвет. А также забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".

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Накануне еще одну виллу Соловьева попытались сжечь с помощью автопокрышек. Прибывшие пожарные быстро потушили огонь. Вилла серьезно не пострадала.

Соловьева объявят в розыск

Следователи Государственного бюро расследования (ГБР) Украины собрали необходимый пакет документов для объявления российского телеведущего, пропагандиста, члена правящей политической партии "Единая Россия" Владимира Соловьева в международный розыск. Документы в ближайшее время направят зарубежным коллегам.

11 марта по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.

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Виллы Соловьева в Европе арестовали

Итальянская финансовая полиция арестовала виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева.

По данным La Repubblica, арестованы две виллы в Комо, принадлежащие ведущему государственного телевидения РФ. Их стоимость составляет 8 миллионов евро.

По сообщению Reuters, еще перед конфискацией Соловьев сетовал в эфире государственных телеканалов, что рискует потерять свою итальянскую недвижимость. "Вы же сказали нам, что у Европы есть священные права собственности", – цитировал слова ведущего сайт The Daily Beast.

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