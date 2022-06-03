В Кремле нашли замену "сирийскому мяснику". Что известно о новом руководителе армии РФ в Украине

Геннадий Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии

Геннадий Жидко руководит армией РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вместо российского генерала Александра Дворникова группировкой российских войск в Украине уже неделю командует генерал Геннадий Жидко. Он бывший командующий Восточным военным округом. Также Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

"НВ" рассказало, что известно о вероятном приемнике Дворникова – Геннадии Жидко.

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Кто такой Геннадий Жидко?

Расследователь Руслан Левин заявил, что примерно неделю-полторы назад общался со своими источниками среди солдат, которые рассказывали, что вместо Дворникова теперь командует всей этой "операцией", битвой за Донбасс, генерал Жидко.

"Он бывший командующий Восточным военным округом, он был командующим этого округа до ноября 2021 года, после чего его перевели на должность заместителя министра обороны России по военно-политической работе. То есть, он, по сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии", — рассказал Левин.

Известно, что в 2016 году Жидко был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

Биография Жидко

Прошел путь от командира взвода до командира дивизии в 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского и Приволжско-Уральского военного округов с пунктом базирования в селе Тоцкое.

Тоцкого района Оренбургской области. Затем был командиром 92-го мотострелкового полка с пунктом базирования в Душанбе.

В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, а в 2007 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

С августа 2007 года по июль 2009 года командовал 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа с пунктом базирования в Волгограде.

С июля 2009 года по январь 2011 года был заместителем командующего 20-й гвардейской армией Московского, затем Западного военного округов со штабом в Воронеже.

С января 2011 года по январь 2015 года был начальником штаба – первым заместителем командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа с пунктом базирования в Санкт-Петербурге.

С января 2015 года по сентябрь 2016 года был начальником штаба – первым заместителем командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией.

С сентября 2016 года по ноябрь 2017 года был командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа со штабом в Самаре.

20 февраля 2016 года получил звание генерал-майора.

В том же 2016 году был начальником штаба группировки Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии.

С 22 ноября 2017 по 3 ноября 2018 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В июне 2018 года получил звание генерал-лейтенанта.

В ноябре 2018 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

В июне 2020 года получил звание генерал-полковника.

12 ноября 2021 года назначен заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Как выглядит Геннадий Жидко

Путин зачистил "сирийского мясника"? Командующий армией РФ в Украине пропал с фронта

В Кремле продолжают зачищать ряды военного командования после неудач в Украине. Российский генерал Александр Дворников, которому в апреле было поручено командование войной на украинской территории, уже две недели не появляется на фронте, сообщает The New York Times.

Президент России Владимир Путин назначил нового командующего, генерала Александра Дворникова, в апреле, что многие расценили как признание того, что первоначальный военный план России провалился.

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По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения генерал Дворников пытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников задуматься о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия.

В первые недели войны Россия вела свою военную кампанию из Москвы, и на местах не было центрального военного командира, который мог бы командовать. В начале апреля, после того как проблемы с логистикой и моральным духом России стали очевидны, Путин поручил генералу Дворникову руководить упорядоченными военными действиями.

Генерал Дворников начал свою карьеру командиром взвода в 1982 году, а затем участвовал в жестокой второй войне России в Чечне. Москва также отправила его в Сирию, где силы под его командованием обвинили в нападениях на мирных жителей.

В Украине он наладил более упорядоченный процесс. Российские пилоты начали координировать свои действия с наземными войсками для достижения аналогичной цели в восточном регионе Донбасса, и российские подразделения обсуждали друг с другом общие цели.

Однако эти меры не смогли изменить характер российской армии, считает старший научный сотрудник и директор проекта "Критические угрозы" Американского института предпринимательства Фредерик Каган. По его словам, недостатки российских вооруженных сил глубоки и фундаментальны.

Что не так с российской армией

Отмечается, что российские вооруженные силы следуют доктринальному методу в советском стиле, согласно которому низовые войска не уполномочены указывать на недостатки в стратегии, которые должны быть очевидны, или вносить коррективы. По словам американских военных, украинцы после семи лет обучения вместе с военнослужащими из США и других стран НАТО следуют более западному методу и продемонстрировали особую гибкость в адаптации к обстоятельствам.

По словам генерала Бридлава, двухнедельной боевой паузы после того, как российские военные отказались от борьбы за Киев, было недостаточно, чтобы переломить ход кампании, даже с более ограниченной целью. Когда генерал Дворников взял на себя управление, "силы были брошены в бой слишком быстро. Это решение, вероятно, исходило из Москвы".

Российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну.

Представитель Пентагона сказал, что их "медленный и поступательный" темп утомил их и что общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20 процентов. А с начала войны Россия потеряла 1000 танков, заявил на прошлой неделе высокопоставленный представитель Пентагона.

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