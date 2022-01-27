В Кремле назвали ключевое условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате"

Встреча лидеров "нормандского формата" может быть проведена при условии, если будет согласован правовой статус Донбасса.
Об этом заявил на брифинге замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает РБК-Украина.
"Саммит лидеров "нормандской четверки" будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", – заявил Козак.
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Что говорят в Украине
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".
"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет", – сказал он.
Напомним, Дмитрий Козак также заявлял, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.