В Кремле объяснили, имеет ли Путин право вводить миротворцев в Карабах

После введения войск в Украину в 2014 году Путину уже не нужно разрешение для использования армии за границей

Президенту России Владимиру Путину не требуется разрешение Совета Федерации на введение в Нагорный Карабах российских миротворцев, поскольку с 2015 года действует постановление, которое позволяет российскому лидеру применять за границей армию РФ.

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Об этом сказал на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

У него спросили, будет ли Путин обращаться в Совфед за разрешением отправить военных на Кавказ, как это было 1 марта 2014 года, когда он получил разрешение на введение войск в Украину. Песков ответил, что в этом уже нет необходимости.

"30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ номер 355-сф, где дается согласие президенту России на использование Вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Пока это постановление действует – а оно действует, оно никак не менялось, – то есть такая юридическая база для принятия подобных решений на основе общепризнанных принципов и норм международного права", – пояснил Песков.

В тренде Российские миротворцы движутся в зону нагорно-карабахского конфликта

Как сообщали новости "Сегодня", Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласно подписанному тремя странами документу, военные будут размещены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Численность контингента составит 1960 военнослужащих, они будут вооружены стрелковым оружием. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что российские миротворцы там будут пять лет. Смотрите также видео, как Россия отправила в Нагорный Карабах 10 самолетов с военными.

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При этом Алиев сообщил, что и Турция введет туда своих миротворцев. Турецкие и российские военные будут действовать совместно. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе.

А тем временем в Армении протестуют против "сдачи" Нагорного Карабаха:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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