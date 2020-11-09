В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена с победой

Для сравнения – в 2015 году хозяин Кремля сразу поздравил Трампа

Президент Владимир Путин не спешит поздравлять Джо Байдена, победившего на выборах президента США, поскольку ждет официального объявления результатов. В Кремле отметили, что сейчас ожидаются суды от Дональда Трампа.

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Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", – сказал он.

Песков напомнил, что четыре года назад Путин поздравлял Дональда Трампа с победой еще до официального оглашения результатов, но вот сейчас не может так с Байденом, поскольку в США анонсировано юридическое оспаривание итогов выборов.

"Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления. Тогда не было анонсов юридического оспаривания", – сказал Песков.

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В то же время в Кремле готовы работать с любым президентом США.

"Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двухсторонних отношений – имеется в виду контекст стабильности и безопасности – касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира", – добавил пресс-секретарь Путина.

Как сообщали новости "Сегодня", Дональд Трамп заявлял, что с 9 ноября намерен начать добиваться в суде "выполнения избирательного законодательства". По его словам, американский народ должен получить честный подсчет голосов, как того требует демократия. При этом избирательный штаб Байдена направил в Управление общих служб запрос о признании его избранным президентом США. Инаугурация победителя выборов на пост президента США пройдет в январе 2021 года. Читайте также, как мировые лидеры поздравили Джо Байдена с победой.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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