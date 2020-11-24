В Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от короновируса

Дмитрий Песков говорит, что российская вакцина еще не прошла даже третьей фазы испытаний

После того, как российская вакцина уже давала сбой, президента России Владимира Путина не спешат вакцинировать несертифицированным препаратом, который еще не до конца готов.

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Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Он дал понять, что президент России не может быть "подопытным кроликом". Другими словами, в Кремле хотят сначала вакцинировать россиян и посмотреть, что будет.

"В качестве добровольца глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Это невозможно. Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он (Путин) посчитает необходимым, он об этом сообщит", — сказал Песков.

При этом спикер Кремля подтвердил, что российская вакцина еще не прошла третью фазу испытания и еще рано говорить о вакцинации.

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Напомним, на днях во время телемоста с российскими чиновниками Путин в прямом эфире сильно закашлялся на 19 секунд. Это сразу вызвало подозрения, нет ли у президента РФ коронавируса. Также сайт "Сегодня" решил напомнить о болезнях Путина, и какие "диагнозы" ему ставили в последние годы.

Видео: Сегодня

Тем временем анестезиолог Сергей Дубров в эфире телеканала "Украина 24" предупреждал, что российская вакцина от COVID-19 опасна, поскольку третью фазу испытаний мало какие препараты проходят.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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