В Кремле опять соврали о штурме "Азовстали"

Дмитрий Песков также заявил о якобы работе гуманитарных коридоров

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что других приказов по поводу "Азовстали" не было. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает блокировать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где проходят тяжелые кровопролитные бои. При этом в России врут о "гуманитарных коридорах", которые "работали" в эти дни, а также обвиняют Украину в распространении фейков.

Об этих "коридорах", в частности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, пишет "Медуза".

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На вопрос журналиста о том, изменился ли приказ президента России Владимира Путина о блокировке завода и отмене штурма – был ли отменен или еще действует, – Песков заявил, что других приказов не было:

"Украинская сторона и тем более те, кто укрывается там на территории завода, хорошо известны тем, что они производят огромное количество лжи и фейков на постоянной основе. Поэтому информацию, которая от них исходит, нужно самым тщательным образом фильтровать. Вы были свидетелями – публично президент дал приказ воздержаться от штурма. Каких-либо иных приказов главнокомандующего не озвучивалось".

При этом Песков еще и заявил, что блокировка завода "безусловно" продолжается:

"Безусловно, конечно. Но там же и коридоры сегодня работают на этих днях".

Зеленский просит ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он попросил помочь в вывозе из "Азовстали" всех раненых.

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Зеленский поблагодарил Генерального секретаря за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали". Кроме этого, он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение продолжающейся эвакуационной операции.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

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