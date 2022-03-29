Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В Кремле открестились от своих же угроз ядерными ударами

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 09:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В России изменили планы насчет применения ядерного оружия и возразили заявления Путина об ударе во время войны против Украины
У Путина изменили планы по ядерному оружию
У Путина изменили планы по ядерному оружию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле уже не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, несмотря на озвученные ранее угрозы. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS, цитирует CNN.

Реклама

"При любом развитии событий (в Украине, – Ред.) причин применять там ядерное оружие нет. (...) Никто не рассматривает вопрос о применении ядерного оружия, и даже саму идею о его применении", – сказал Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал угрозы Путина применить ядерное оружие, если в войну РФ против Украины вмешается третья страна: "Я так не думаю. Он (Путин) предупредил, о том, что не надо вмешиваться. Если же такое произойдет, то у нас есть средства и возможности для того, чтобы это предотвратить и наказать тех, кто попытается".

Песков, говоря о ядерной доктрине РФ, напомнил, что Россия "может и будет применять ядерное оружие, только если нужно ликвидировать угрозу самому существованию России".

Реклама

При этом он добавил, что "необходимо разделять спецоперацию в Украине и существование государства".

Угроза ядерного удара

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 29 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17200
2
Самолеты Самолеты
127
3
Вертолеты Вертолеты
129
4
Танки Танки
597
5
ББМ ББМ
1710
6
Артиллерия Артиллерия
303
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
73
10
БПЛА БПЛА
71
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1178
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Два старика-пенсионера из разных регионов Украины вспомнили о партизанских корнях - и нанесли урон врагу. Первый (на фото) - угнал у оккупантов грузовик и доставил украинским военным. Второй - 78-летний дед Василий из Баштанки (Николаевщина), расстроившись, что его не взяли в тероборону, сделал “коктейли молотова” и сам забросал вражескую установку “Град”.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять