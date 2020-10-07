В Кремле отреагировали на гигантский штраф Польши "Газпрому"

Под штрафные санкции попали еще пять иностранных компаний

Российская компания "Газпром", которую оштрафовала Польша, будет оспаривать решение Варшавы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это не особо испортит отношения между странами, которые и так натянуты.

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Об этом сообщает УНИАН.

"Газпром", судя по всему, предпримет юридические контрдействия для защиты своих интересов, считает спикер Кремля.

"Нужно адресовать вопрос "Газпрому". Информация достаточно новая. Ее нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что все, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, скажется ли эта ситуация на отношениях между Россией и Польшей, он напомнил, что они и так не самые лучшие.

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"Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению", – резюмировал спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", польские власти наложили штраф на российский "Газпром" и пять европейских компаний, которые участвовали в строительстве газопровода "Северный поток – 2". Для "Газпрома" сумма штрафа составляет 29 млрд злотых (более 7,5 млрд долларов). Швейцарская Engie Energy, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и голландско-британская Shell в сумме должны заплатить 234 млн злотых (более 60 млн долларов).

Напомним, что "Газпром" продолжает рассчитываться с Польшей за проигрыш в Стокгольмском арбитраже. Это арбитражное разбирательство польская PGNiG инициировала тоже в 2015 году. Компания требовала пересмотреть цену на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. В конце марта 2020 года Стокгольмский арбитраж подтвердил, что цена на газ была не рыночной.

Также сообщалось, что Польша планирует отказаться от потребления российского газа. В частности, в стране начинают строительство газопровода Baltic Pipe.

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