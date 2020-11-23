В Кремле отреагировали на выход США из Договора об открытом небе

В Кремле сожалеют о выходе США из Договора об открытом небе и считают, что это соглашение потеряет свою жизнеспособность.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, решение американцев приведет к негативным последствиям.

"Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот Договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее. И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали, что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США, собственно, сам по себе Договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", – сказал Песков.

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Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.

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Теперь США не смогут совершать инспекционные облеты территорий стран-участниц Договора, а также получать от них доступ к полученным во время полетов данным. Однако в России все равно уверены, что американцы будут получать данные от своих союзников по НАТО, которые остаются в Договоре.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее намерение выхода США из Договора об открытом небе комментировали украинские дипломаты. МИД Украины напомнил о важности Договора и выступал за продолжение его действия.

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