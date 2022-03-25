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В Кремле паника! Пионтковский заявил о конфликте Путина с ФСБ

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25 марта, 20:15
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Не последнюю роль в московских разборках играет Рамзан Кадыров
Бортников имеет свое мнение о деятельности Кадырова / Коллаж "Сегодня"
Бортников имеет свое мнение о деятельности Кадырова / Коллаж "Сегодня"

В окружении международного военного преступника Владимира Путина наблюдается раскол, и не в последнюю очередь свою роль здесь играет конфликт между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью Наташе Влащенко на канале Украина 24.

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Окружение Путина

"Военное поражение быстро прочищает мозги. Собственно поражение основное произошло в первые два дня, когда они не захватили аэродром, их выбили оттуда украинцы. А у них же был план как в 1968 году в Чехословакии. Тогда они предательским образом захватили аэродром – пассажирский самолет попросил аварийную посадку, а оттуда выскочил спецназ. Они ворвались в Прагу, арестовали главу ЦК, избили его, отвезли в Москву и еще на 30 лет оккупировали Чехословакию. Вот этот план был и здесь. Но он же провалился. Когда за месяц не смогли взять ни один крупный город, ясно, что в стане врага началась паника. Пока легкая такая. Первый побег жирный уже есть. А сегодня показали Шойгу, но очень такая сомнительная видеозапись. Путин общается с Советом Безопасности и где-то в верхнем правом углу молчащая физиономия Шойгу. Очевиден конфликт личный Путина с Бортниковым. Но он давно идет по линии антитеррористического взгляда на Кадырова. ФБС ненавидят Кадырова. Они даже пытались его арестовать. А сейчас это обострилось тем, что Путин арестовал весь отдел ФСБ, который занимался Украиной", – сказал в эфире телеканала "Украина 24" российский эксперт.

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