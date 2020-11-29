В Кремле прокомментировали информацию о "тайной семье" Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге якобы проживает "тайная семья" главы РФ Владимира Путина, ранее появившуюся в СМИ.

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Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Песков назвал расследование российского издания "Проект" о жене и дочери Путина "полной туфтой" и "за уши притянутой".

"Когда это полная туфта – это туфта... Это (информация о тайной жене Путина. – Ред.) несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", – сказал Песков.

Песков о тайной семье Путина

Напомним, согласно расследованию российского СМИ, в Санкт-Петербурге якобы проживает "тайная семья" президента России Владимира Путина, а именно – "жена" Светлана Кривоногих и "дочь", сходство которой с российским президентом эксперты в США оценили в 70%. Журналисты также выяснили, что семья Кривоногих живет в одном из самых закрытых жилищных комплексов на Каменном острове и владеет собственность на сумму 100 млн долларов, включая долю в банке "Россия".

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