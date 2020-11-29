Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Кремле прокомментировали информацию о "тайной семье" Путина

29 ноября, 01:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Реакция вполне предсказуема

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге якобы проживает "тайная семья" главы РФ Владимира Путина, ранее появившуюся в СМИ.

Реклама

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Песков назвал расследование российского издания "Проект" о жене и дочери Путина "полной туфтой" и "за уши притянутой".

"Когда это полная туфта – это туфта... Это (информация о тайной жене Путина. – Ред.) несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая", – сказал Песков.

Песков о тайной семье Путина

Напомним, согласно расследованию российского СМИ, в Санкт-Петербурге якобы проживает "тайная семья" президента России Владимира Путина, а именно – "жена" Светлана Кривоногих и "дочь", сходство которой с российским президентом эксперты в США оценили в 70%. Журналисты также выяснили, что семья Кривоногих живет в одном из самых закрытых жилищных комплексов на Каменном острове и владеет собственность на сумму 100 млн долларов, включая долю в банке "Россия".

В тренде
В Лондоне за протест против локдауна задержали даже Санта Клауса
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

семья жена Владимир Путин Дмитрий Песков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)Россия
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
В Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от короновируса
В Кремле объяснили, почему Путина не вакцинируют от короновирусаРоссия
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами
На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна"Политика
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчину
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчинуРоссия
Журналисты нашли в Петербурге
Журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" ПутинаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять