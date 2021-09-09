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В Кремле считают, что уже никто не помешает запустить "Северный поток – 2"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 17:46
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Дмитрий Песков заявил, что не надо Украине кричать "караул" в связи с запуском газопровода
Песков уверен, что запуск "Северного потока - 2" ничто не сорвет / Коллаж "Сегодня"
Песков уверен, что запуск "Северного потока - 2" ничто не сорвет / Коллаж "Сегодня"

В Кремле уверены, что ничто не сможет помешать вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", на котором 6 сентября произошла сварка последней секции.

Такое оптимистическое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

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"Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", – сказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Транзит по Украине

В этом же эфире представитель Владимира Путина заявил, что Москва пока не отказывается от транзита через территорию Украины.

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"В Киеве тоже давным-давно кричат "караул" в связи с "Северным потоком", хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил – в случае заключения соответствующих контрактов, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет готова продолжать транзит через Украину", – сказал Песков.

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Вчера российский вице-премьер Александр Новак и уполномоченный правительства Германии по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года в ходе рабочей встречи.

Данные по трубе

  • "Северный поток – 2" – магистральный газопровод из России в Германию, проложенный через Балтийское море:
  • Его длина – 1234 км (2468 км по двум ниткам);
  • Трубопровод проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.
  • Единственным акционером с 2017 года является Газпром;
  • В качестве инвесторов участвуют компании Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Уэльс), Uniper (Германия)[en], Wintershall Dea (Германия).
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