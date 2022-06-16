Песков озвучил "хотелки" Путина по визиту Макрона, Драги и Шольца в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что европейские лидеры Франции, Италии и Германии в ходе своего визита в Киев "сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел".
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"В Кремле надеются, что Макрон, Драги и Шольц в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием: это продлит страдания людей", – сказал Песков.
Он также предположил, что лидеры европейских стран, вероятно, будут обсуждать тему зерна, поскольку России, по словам пресс-секретаря Путина, "суть позиции Украины пока не понятна".
Визит в Киев
- Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг, 16 июня. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
- Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
- На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
- Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
- Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.