В России заявили о безрезультатности заседания ТКГ и снова обвинили Киев

Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в якобы блокировании "конкретных предложений".

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Грызлов также обвинил Киев в попытке "исказить" достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.

"Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации", - заявил он.

В то же время, по словам представителя Кремля, Украина согласилась исполнить обязательства по недопущению самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения на Донбассе.

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Напомним, Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией на фронте и стягиванием войск России к украинской границе.

Отметим, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.

Ранее в МИД РФ цинично обвинили в эскалации напряженности на Донбассе и на российско-украинской границе Киев и западные страны.

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