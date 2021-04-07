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В России заявили о безрезультатности заседания ТКГ и снова обвинили Киев

7 апреля, 21:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Грызлов утверждает, что Украина якобы блокирует инициативы

Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что сегодняшнее заседание закончилось безрезультатно, обвинив представителей Украины в якобы блокировании "конкретных предложений".

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Грызлов также обвинил Киев в попытке "исказить" достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.

"Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации", - заявил он.

В то же время, по словам представителя Кремля, Украина согласилась исполнить обязательства по недопущению самовольного открытия ответного огня солдатами на линии разграничения на Донбассе.

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Напомним, Украина созвала экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией на фронте и стягиванием войск России к украинской границе.

Отметим, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.

Ранее в МИД РФ цинично обвинили в эскалации напряженности на Донбассе и на российско-украинской границе Киев и западные страны.

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Россия Донбасс ТКГ Борис Грызлов
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