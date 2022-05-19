В Курской области заявили об "атаке врага" на спиртзавод

Роман Старовойт сообщил и о пожарах в поселке

Губернатор Курской области сообщил об "атаке" на спиртзавод. / Фото: Коллаж: Сегодня

Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об "очередной атаке врага" на Тёткино, которая произошла на рассвете сегодня, 19 мая.

Об этом он сообщил в Telegram.

Реклама

Детали "атаки врага"

По его словам, сейчас известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения.

"По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. "Противник" нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь", – написал губернатор.

При этом Роман Старовойт заявил и о пожарах в поселке, которые ликвидируют, – среди прочего пострадали несколько домов.

Губернатор также добавил, что ему сообщили "о неразорвавшихся снарядах".

Реклама

Напомним, ночью 18 мая российские оккупанты открыли огонь по Киевскому району Харькова. В результате повреждено админздание ГСЧС Украины. Также повреждения получил многоэтажный дом.

Читайте также: