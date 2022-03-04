В магазинах РФ начали ограничивать продажу продуктов

В России растет спрос на товары первой необходимости

В магазинах утверждают, что продуктов достаточно/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России торговая сеть "Ашан" ограничила у своих магазинахпродажа муки и сахара. Это связано с высоким спросом на продукты.

Об этом сообщает "Медуза".

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"Компания пошла на такой шаг из-за роста спроса. В "Ашане" утверждают, что запасов достаточно, а ограничения нужны, чтобы товары были на полках", — говорится в сообщении.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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