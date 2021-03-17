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В МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины: ему выразили протест

17 марта, 12:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

16 марта прошла акция против дипломатов посольства России в Украине

Из-за акции против дипломатов посольства России в Украине, которая прошла 16 марта, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило.

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Как сообщает пресс-служба МИД РФ, ему выразили протест.

"Вблизи здания посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера", – говорится в заявлении.

Речь идет о том, что в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне признают Крым украинским.

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Ранее мы также писали, что в Киеве прошел очередной протест в поддержку Стерненко.

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Также сообщалось, что активисты блокировали выезд из Шевченковского суда Киева, чтобы оттуда не вывезли Андрея Антоненко. Возле суда прошли столкновения.

Как писал сайт "Сегодня", 10 марта возле Офиса президента прошел протестный марш ветеранов-силовиков, которые возмущены низкими пенсиями.

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Крым активисты дипломаты МИД России
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