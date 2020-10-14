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В Минске женщины вышли на протестный марш (фото, видео)

14 октября, 17:18

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В акции участвовали сотни людей

В среду, 14 октября, в Беларуси отмечается День матери. К этому дню была приурочена и протестная акция в Минске — Марш матерей.

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Об этом сообщает Telegram-канал Кулуары KYKY.

Около сотни женщин днем собрались у Красного костела и направились в сторону ГУМа по проспекту Независимости.

Участницы марша, в основном женщины среднего и старше среднего возраста, скандировали "У нас сегодня праздник!", "Пошел вон ты и твой ОМОН!", "Трибунал!", "Свободу!", "Верым, можам, пераможам!", "Наши дети лучше всех".

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Многие несли цветы. Участницы также держали плакаты против насилия.

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Проезжающие по проспекту автомобили сигналили в знак поддержки.

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Напомним, недавно в Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не шли колонной, а просто гуляли.

Также ранее журналисты "Сегодня" пообщались с украинцами, которые долгое время живут в Минске и пригороде, и расспросили их о ситуации в стране.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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