В Минске женщины вышли на протестный марш (фото, видео)

В среду, 14 октября, в Беларуси отмечается День матери. К этому дню была приурочена и протестная акция в Минске — Марш матерей.
Об этом сообщает Telegram-канал Кулуары KYKY.
Около сотни женщин днем собрались у Красного костела и направились в сторону ГУМа по проспекту Независимости.
Участницы марша, в основном женщины среднего и старше среднего возраста, скандировали "У нас сегодня праздник!", "Пошел вон ты и твой ОМОН!", "Трибунал!", "Свободу!", "Верым, можам, пераможам!", "Наши дети лучше всех".
Многие несли цветы. Участницы также держали плакаты против насилия.
Проезжающие по проспекту автомобили сигналили в знак поддержки.
Напомним, недавно в Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не шли колонной, а просто гуляли.
Также ранее журналисты "Сегодня" пообщались с украинцами, которые долгое время живут в Минске и пригороде, и расспросили их о ситуации в стране.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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