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В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 декабря, 15:42
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Нападавшим оказался бывший подполковник Вооруженных сил России
Задержанный предположительно Сергей Глазов застрелил троих человек / Коллаж "Сегодня"
Задержанный предположительно Сергей Глазов застрелил троих человек / Коллаж "Сегодня"

Днем 7 декабря в одном из государственных учреждений Москвы мужчина застрелил двух человек и ранил еще троих, таким образом отреагировав на требование надеть маску.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Что произошло

Согласно источника агентства в правоохранительных органах, 45-летний мужчина зашел в МФЦ (многофункциональный центр по предоставлению услуг), что на юго-востоке Москвы.

"По предварительным данным, мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску. Тогда охранник попробовал выпроводить его, на что мужчина достал пистолет и начал стрелять", – сказал источник.

В результате мужчина открыл огонь по сотрудникам МФЦ и посетителям. Он застрелил охранника и администратора заведения, а также ранил троих посетителей, среди которых – 10-летняя девочка. После чего он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками подразделения по вопросам миграции.

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Что известно о стрелке

СМИ передают, что предположительно задержанного зовут Сергей Глазов. Он является бывшим подполковником Вооруженных сил России, служил в в/ч 33949. Он застрелил двоих: администратора Владимира Шмелёва и охранника Алексея Резвлева.

По данным ТАСС, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы стрелял из боевого, незарегистрированного на него оружия.

Ситуация с коронавирусом

  • Еще месяц назад из-за возросших показателей уровня заражения коронавирусом мэр столицы России с 28 октября по 7 ноября сделал в городе нерабочими днями и ввел в Москве на этот период локдаун. Тогда были рекордные показатели заболеваемости на COVID-19.
  • Сейчас ситуация немного лучше. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за 6 декабря в РФ составил 31 096 случаев. Это оказалось минимум с середины октября.
  • В Москве 6 декабря было выявлено 2 573 новых случая COVID-19, это на 18% оказалось ниже, чем по данным за воскресенье.

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