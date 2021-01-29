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"Напала на силовика" на митинге в Москве: Украинке грозит 5 лет тюрьмы в России

29 января, 16:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

35-летняя Ольга Бендас участвовала в протестах в поддержку Алексея Навального

Российский суд поместил под стражу сроком на два месяца участницу прошедших на минувших выходных протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального – женщину обвиняют в нападении на силовика.

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Об этом 29 января сообщила пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Таким образом, судья удовлетворил просьбу следствия, которое требовало арестовать 35-летнюю Ольгу Бендас до 28 марта 2021 года из-за применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Теперь ей грозит большой штраф, принудительные работы, арест или до пяти лет лишения свободы.

Некоторые российские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждают, что 35-летняя Бендас – уроженка Украины. Официальных подтверждений данной информации не поступало.

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Следователи утверждают, что во время столкновений с полицией около Пушкинской площади в Москве женщина нанесла сотруднику полиции "несколько ударов в область туловища". Она уже якобы признала свою вину и раскаялась.

Ольга Бендас Видео: Следственный комитет РФ
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Напомним, 23 января во многих городах России и других стран прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Порядка 3,7 тыс. из них были задержаны в РФ.

Несмотря на это, сторонники Навального уже готовят новые акции протеста и призывают людей выйти на улицы 31 января и вдень суда над политиком, 2 февраля.

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