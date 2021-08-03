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В Москве голый мужчина вышел на трассу и лез обниматься к полицейскому (видео)

3 августа 2021 15:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чтобы унять правонарушителя, полицейский уложил его на асфальт и заломил руки – но водителей мужчина успел повеселить

Мужчина на легке прогулялся по Москве. Коллаж "Сегодня"

Мужчина на легке прогулялся по Москве. Коллаж "Сегодня"

В Москве мужчина прогулялся по улицам города прямо в чем мать родила – даже ошеломленный полицейский сразу ничего не смог сделать, но потом разобрался с нарушителем порядка.

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Чудак гулял по проезжей части в центре столицы, а на замечание полицейского не реагировал. Когда патрульный попытался его подвинуть, сначала полез к нему обниматься, а потом чуть не устроил драку.

Чтобы унять правонарушителя, полицейский уложил его на асфальт и заломил руки. Кто это был и зачем разделся, пока неизвестно.

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Как сообщали новости "Сегодня", в июне мы писали, как по Киеву гулял голый мужчина. Отметим, что он гулял не где-то в безлюдном месте, например, во дворах, а щеголял прямо по проезжей части.

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А в центре Мукачево голая девушка заблокировала движение транспорта. Перформанс происходил на пешеходном переходе возле костела. Она вышла на перекресток и начала кричать водителям странные лозунги.

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