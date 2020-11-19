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В Москве на Красной площади задержали протестующего Деда Мороза (видео)

19 ноября, 00:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Также были задержаны два "эльфа"

В России полиция Москвы задержала на Красной площади участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза, а также двух людей в костюмах эльфов.

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Об этом сообщает издание "Медуза".

Протестующий держал в руках плакат с надписью "Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок".

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Спустя какое-то время полицейские отпустили Деда Мороза, составив в отношении него административный протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета, его помощников в костюмах эльфов отпустили без протоколов.

Полиция Москвы задержала Деда Мороза
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Ранее в Москве отменили новогодние елки на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Россия Москва Дед Мороз задержание полиция
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