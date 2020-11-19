В Москве на Красной площади задержали протестующего Деда Мороза (видео)

В России полиция Москвы задержала на Красной площади участника одиночного пикета в костюме Деда Мороза, а также двух людей в костюмах эльфов.
Об этом сообщает издание "Медуза".
Протестующий держал в руках плакат с надписью "Я/Мы Новый год. Дед Мороз против закрытия елок".
Спустя какое-то время полицейские отпустили Деда Мороза, составив в отношении него административный протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения пикета, его помощников в костюмах эльфов отпустили без протоколов.
Ранее в Москве отменили новогодние елки на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк