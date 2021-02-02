В Москве начался суд по делу Навального (фото, видео)

В Москве началось судебное заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает "Новая газета", в зал зашла супруга оппозиционера Юлия Навальная.
Также начали запускать прессу.
Фото: t.me/bbbreaking
Накануне заседания внезапно изменили судью. К Навальному допустили адвокатов, однако жене Юлии запретили посетить мужа.
Навальный в зале суда. Фото: t.me/bbbreaking
Адвокаты Навального уже заявили, что суду доверяют и просить об отводе председательствующей судьи не будут.
Тем временем под зданием Мосгорсуда, куда уже стянули полицию и автозаки, начались задержания сторонников оппозиционера.
По данным СМИ, задержаны уже более 20 человек.
Напомним, Генеральная прокуратура России настаивает на замене условного срока для Алексея Навального на реальный.
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