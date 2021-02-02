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В Москве начался суд по делу Навального (фото, видео)

2 февраля, 10:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Под зданием Мосгорсуда начали задерживать пришедших поддержать оппозиционера

В Москве началось судебное заседание по делу российского оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщает "Новая газета", в зал зашла супруга оппозиционера Юлия Навальная.

Также начали запускать прессу.

Навальный в зале суда. Источник: t.me/Ateobreaking

Фото: t.me/bbbreaking

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Накануне заседания внезапно изменили судью. К Навальному допустили адвокатов, однако жене Юлии запретили посетить мужа.

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Навальный в зале суда. Фото: t.me/bbbreaking

Адвокаты Навального уже заявили, что суду доверяют и просить об отводе председательствующей судьи не будут.

Тем временем под зданием Мосгорсуда, куда уже стянули полицию и автозаки, начались задержания сторонников оппозиционера.

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По данным СМИ, задержаны уже более 20 человек.

Задержания под зданием Мосгорсуда. Источник: t.me/novaya_pishet

Напомним, Генеральная прокуратура России настаивает на замене условного срока для Алексея Навального на реальный.

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