Українська
$ 28,06
33,79
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Москве омоновец ударом дубинки по голове сбил с ног журналиста: подробности (видео)

3 февраля, 00:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На пострадавшем был жилет представителя прессы

В Москве во время протестов во вторник, 2 февраля, против приговора оппозиционеру Алексею Навальному, омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.

Реклама

Момент удара журналиста дубинкой попал на видео.

Удар был такой силы, что молодой человек мгновенно упал на спину.

Журналист позже рассказал, что он снимал, как активисты убегали от сотрудников ОМОН. Один из силовиков во время стычки с протестующими толкнул журналиста, а на его просьбу не толкать представителя пресы ответил матом и со всей силы ударил дубинкой по голове.

В тренде
В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба

От удара журналист упал на землю. Он пожаловался, что после удара у него помутнело в глазах и был звон в ушах.

Реклама

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты – в Москве и Петербурге снова прошли жесткие задержания и избиения протестующих силовиками.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Москва протесты журналист избиение омон Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дворец Путина
Дворец Путина "переписали" на миллиардераРоссия
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный
Бетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный "дворец Путина" (видео)Россия
"Третья дочь Путина" неожиданно отреагировала на протесты в РоссииРоссия
Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)
Россия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)Россия
Украина внесла в черный список пятерых российских артистов
Украина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина
"Не х** стоять на пути": росгвардеец поддержал "коллегу", который ботинком пнул женщинуРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять