Українська
$ 28,51
33,42
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Москве под зданием ФСБ подожгли распятого "Иисуса Христа" (фото и видео)

5 ноября, 22:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Павел Крисевич устроил акцию в поддержку всех политзаключенных

Фото: Znak.com

Фото: Znak.com

Сегодня в Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку всех политических заключенных.

Реклама

Об этом сообщает интернет-издание Znak.com.

Фото: Znak.com

Фото: Znak.com

Реклама

Крисевича в образе Иисуса Христа подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ. Вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел. После этого настоящие силовики унесли мессию в ближайший участок полиции.

Фото: Znak.com

Фото: Znak.com

В тренде
Суд в Мичигане отклонил иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов в штате

Видео: Znak.com

Читайте также: На Красной площади скандальный художник повесился в знак протеста против действий Путина

Реклама

Напомним, это не первое столь яркое шоу под зданием ФСБ на Лубянке. Так, 9 ноября 2015 года художник Петр Павленский облил бензином деревянную входную дверь здания ФСБ на Малой Лубянке и поджег ее. Возгорание устранили, а художника задержали. В отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм").

В ответ Павленский потребовал переквалифицировать его деяния по статье "Терроризм", в случае отказа обещал бойкотировать процесс.

Художник и ранее был известен скандальными выходками. Именно он зашивал себе рот, чтобы поддержать группу Pussy Riot в 2012 году. Он же – прибивал свои половые органы к брусчатке на Красной площади, а позже – отрезал себе мочку уха, протестуя против суда над Надеждой Савченко. Позже он получил политическое убежище во Франции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Москва поджог крест распятие Лубянка иисус христос ФСБ РФ перформанс

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицают
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. В Баку отрицаютРоссия
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?
Он победил. Каким будет мир в 2025 году?Политика
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"Экономика
Армения попросила РФ помочь обеспечить безопасность страны
Армения попросила РФ помочь обеспечить безопасность страныДругие страны
Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненно
Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему быть у власти пожизненноРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять