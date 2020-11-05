В Москве под зданием ФСБ подожгли распятого "Иисуса Христа" (фото и видео)

Фото: Znak.com

Сегодня в Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку всех политических заключенных.

Реклама

Об этом сообщает интернет-издание Znak.com.

Фото: Znak.com

Реклама

Крисевича в образе Иисуса Христа подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ. Вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел. После этого настоящие силовики унесли мессию в ближайший участок полиции.

Фото: Znak.com В тренде Суд в Мичигане отклонил иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов в штате

Видео: Znak.com

Читайте также: На Красной площади скандальный художник повесился в знак протеста против действий Путина

Реклама

Напомним, это не первое столь яркое шоу под зданием ФСБ на Лубянке. Так, 9 ноября 2015 года художник Петр Павленский облил бензином деревянную входную дверь здания ФСБ на Малой Лубянке и поджег ее. Возгорание устранили, а художника задержали. В отношении Павленского было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм").

В ответ Павленский потребовал переквалифицировать его деяния по статье "Терроризм", в случае отказа обещал бойкотировать процесс.

Художник и ранее был известен скандальными выходками. Именно он зашивал себе рот, чтобы поддержать группу Pussy Riot в 2012 году. Он же – прибивал свои половые органы к брусчатке на Красной площади, а позже – отрезал себе мочку уха, протестуя против суда над Надеждой Савченко. Позже он получил политическое убежище во Франции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама