В Москве политик избил сына Жириновского

Сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров побил сына Владимира Жириновского в Москве – Олег Эйдельштейн обратился в полицию

В Москве произошла драка с участием внебрачного сына одиозного российского политика Владимира Жириновского – Олегом Эйдельштейном, из которой он не смог выйти победителем.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 12 апреля в московском аэропорту "Внуково" – около 23:00 Эйдельштейн подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым. Оба мужчины перед этим прилетели из Владикавказа.

Причину конфликта двух мужчин журналисты не называют, но допускают, что она могла иметь политический характер, поскольку Эйдельштейн участвовал в последних выборах в парламент Северной Осетии.

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"Дракой это назвать сложно — Битаров попросту избил Эйдельштейна, нанеся ему как минимум 4 удара в голову", – пишет Baza.

После этого сын лидера ЛДПР обратился в полицию. О его состоянии информации пока что нет.

Стоит отметить, что это уже не первый конфликт Эйдельштейна с Битаровыми – после проигрыша ЛДПР на выборах в Северной Осетии в 2017 году сыну Жириновского пришлось приносить на тот момент главе республики Вячеславу Битарову извинения.

Напомним, Жириновский известен своими абсурдными заявлениями и идеями. Например, в феврале он предложил установить в России норму веса для человека, о котором должно заботиться государство: простой россиянин – до 80 кг, чиновник – до 100 кг.

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Также в конце прошлого года он назвал вероятных преемников президента РФ Владимира Путина.

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