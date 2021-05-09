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В России прошел военный парад ко Дню победы – Путин наблюдал с трибуны (видео)

9 мая, 11:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

В нем приняли участие более 12 тысяч российских военнослужащих, а тысячи людей наблюдали с трибун

/ Фото: ТАСС

В воскресенье 9 мая в Москве прошел традиционный ежегодный парад ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на ухудшение погоды, на Красной площади собралось много людей. Они наблюдали за парадом и чтили память погибших.

/ Фото: ТАСС

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/ Фото: ТАСС

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Источник: space.com

На улицы вывели современную военную технику, а также танки Т-34, которые в России считают символами победы над нацизмом.

По данным росСМИ, в параде приняли участие более 12 тыс. военнослужащих

На параде рядом с ветеранами присутствовал российский президент Владимир Путин.

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Ранее мы сообщали, что 9 мая в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим полиция начала усиленное патрулирование улиц и настойчиво напоминает о запрете на использование советской и нацистской символики.

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