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В Москве происходят жесткие стычки полиции со сторонниками Навального (фото, видео)

23 января, 15:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По всей стране задержали более тысячи человек

В субботу 23 января, в Москве на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начались столкновения.

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Как сообщает NEXTA live в Telegram, полицейские идут на людей, которые стоят в сцепке.

В Москве ОМОН перемещается на городских автобусах. На Пушкинской площади были задержаны несколько человек, которых избили дубинками.

По информации СМИ, по всей стране задержали более тысячи человек.

Видео: NEXTA live

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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В Москве на Пушкинской площади избили противника Алексея Навального, который забрался с плакатом против оппозиционера на фонарный столб.

Видео: "Раньше всех. Ну почти"

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

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Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

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Россия протесты новости России Алексей Навальный
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