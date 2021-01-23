В Москве происходят жесткие стычки полиции со сторонниками Навального (фото, видео)

В субботу 23 января, в Москве на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начались столкновения.
Как сообщает NEXTA live в Telegram, полицейские идут на людей, которые стоят в сцепке.
В Москве ОМОН перемещается на городских автобусах. На Пушкинской площади были задержаны несколько человек, которых избили дубинками.
По информации СМИ, по всей стране задержали более тысячи человек.
В Москве на Пушкинской площади избили противника Алексея Навального, который забрался с плакатом против оппозиционера на фонарный столб.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.
Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.
Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.
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