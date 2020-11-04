В Москве прошел "Русский марш" националистов: фото и видео задержаний

В столице России состоялась ежегодная акция националистов "Русский марш", десятки участников которой были задержаны правоохранителями.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

В этом году демонстрация посвящена лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу, которого в сентябре нашли повешенным в СИЗО.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

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Акция не была санкционирована властями Москвы, поэтому полиция начала задержания уже на месте сбора – у станции метро "Цветной бульвар" в центре города.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

По данным правозащитной организации "ОВД-Инфо" были задержаны не менее 36 человек, включая организатора шествия Никиту Зайцева.

Реклама Фото: REUTERS/Maxim Shemetov В тренде Послы ЕС согласовали новые санкции против Беларуси: Лукашенко – в черном списке

С 2005 года "Русские марши" традиционно проводятся в Москве 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В прошлом году мэрия российской столицы разрешила националистам провести свою акцию, однако спустя несколько дней власти изменили свое решение, а суд подтвердил запрет на проведение "Русского марша".

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

При этом российских дипломатов и чиновников систематически "волнует" тема национализма в Украине. А ранее в этом году, заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский даже приплел украинцев к массовым протестам в Беларуси.