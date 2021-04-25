В Москве пьяная медсестра издевалась над пожилой пациенткой (видео)

Видео с "ночным беспределом" сняла пациентка, которая услышала крики

В московской больнице №36 пьяная медсестра издевалась и матом накричала на пациентку пожилого возраста.

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Видео с издевательствами сняла беременная пациентка Лея Леонова.

По ее словам, в одну из ночей она услышала крики из дальней палаты. После этого она решила снять на видео действия медсестер.

"Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь", – рассказала Леонова.

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На кадрах можно услышать крики медсестры, которая угрожала бабушке отвести ее в морг, если та не замолчит.

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"Ты будешь молчать", – слышно на видео как медсестра обращается к пациентке.

Как утверждает Лея Леонова, бабушку даже били, потому что она слышала хлопки.

Как сообщают СМИ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад относительно ситуации в столичной больнице после появления ролика в Сети.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области правоохранители издевались над задержанным.

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Напомним, под Киевомфизрука обвиняют в бездействии, когда старшеклассники издевались над пятиклассником – он молчал.

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