В Москве заочно арестовали главу Одесской ОВА

Россияне решили обвинить Марченко в запрещенных методах ведения войны

Российский суд предъявил обвинения главе Одесской ОВА

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира батальона "Айдар", нынешнего главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко. Его обвиняет в "применении запрещенных методов ведения войны". Об этом заявил представитель суда, передает ДС со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ", — сообщили в суде.

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Марченко главой Одесской областной военной администрации 2 марта.

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Реакция Марченко и Братчука

Сам Марченко прокомментировал новость о своем аресте анекдотом:

- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.

На новость также отреагировал спикер главы Одесской ОГА Сергей Братчук.

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"Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!" — написал он, сопроводив пост скриншотом с новостью о заочном аресте Марченко.

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