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В непризнанном Приднестровье пожаловались на взрывы – что это может значить

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 20:42
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Серия взрывов прогремела в здании так называемого "министерства госбезопасности Приднестровья"
В Приднестровье "министерство госбезопасности" обстреляли из гранатометов
В Приднестровье "министерство госбезопасности" обстреляли из гранатометов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тирасполе, столице непризнанной "республики" Приднестровье (Молдова), 25 апреля прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".

Telegram-канал "Украина 24" опубликовал снимки с места событий, на фото видны отстрелянные тубусы от гранатометов, лежащие на дороге.

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Отмечается, что инцидент произошел в 36 км от границы с Украиной.

Информацию о взрывах также подтвердил Telegram-канал "РИА Новости".

"Серия взрывов прогремела в здании МГБ Приднестровья в Тирасполе… На месте были слышны мощные хлопки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ перекрыто", – говорится в сообщении.

Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью

В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

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"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и.о. командующего войсками центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь заявил, что РФ планирует захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. По его словам, Украина не сдастся и победит.

"У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – подчеркнул Ермак.

Кроме того, Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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