В ОДКБ дали ответ на хотелки Путина бросить новые войска на украинский фронт

Союзники Кремля собрались на саммит в Москве обсудить вопросы безопасности

В ОДКБ не намерены помогать Путину войсками / Фото: Коллаж: Сегодня

Страны Организации Договора коллективной безопасности на саммите в Москве не обсуждали свое возможное участие в войне России против Украины.

Об этом 16 мая рассказал журналистам генеральный секретарь ОДКБ, белорусский генерал Станислав Зась, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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"Вопрос о привлечении ОДКБ к "спецоперации в Украине" на саммите организации в Москве не ставился и не обсуждался", – заявил Зась.

Отметим, что 16 мая в Москве прошел саммит ОДКБ, в котором приняли участие президенты рф, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, премьер-министр Армении и самопровозглашенный президент Беларуси.

Арестович рассказал, вторгнется ли Беларусь в Украину

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной, однако нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Об этом рассказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось первый раз, второго нет шанса. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале, – ред.) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что – сами (белорусские войска, – ред.) пойдут?", – сказал Арестович.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что его страна останется "союзником и стратегическим партнером братской России".