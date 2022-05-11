Обстрелы в Белгородской области. Власти РФ испугались до "желтого" уровня

Особый режим будет действовать до 25 мая

Владимир Путин (слева) и ОМОН. Фото: коллаж "Сегодня"

В России в Белгородской области вводят "желтый" уровень террористической угрозы.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

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"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.

В Белгороде объявили набор добровольцев

Ранее в Белгороде горожан пригласили вступить в добровольную народную дружину. Это может быть связано со взрывами на нефтебазе, а также из-за разрушенной железной дороги.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о диверсии. По его словам, возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

В украинской разведке заявили, что спецслужбы РФ планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. По данным ГУР, могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по Белгороду или одному из городов Крыма.

Взрывы в России