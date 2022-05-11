Обстрелы в Белгородской области. Власти РФ испугались до "желтого" уровня

В России в Белгородской области вводят "желтый" уровень террористической угрозы.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области заявил якобы об обстреле со стороны Украины села Журавлевка, из которого ранее эвакуировали жителей, а также села Сподарюшино.
В Белгороде объявили набор добровольцев
Ранее в Белгороде горожан пригласили вступить в добровольную народную дружину. Это может быть связано со взрывами на нефтебазе, а также из-за разрушенной железной дороги.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о диверсии. По его словам, возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.
В украинской разведке заявили, что спецслужбы РФ планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. По данным ГУР, могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по Белгороду или одному из городов Крыма.
Взрывы в России
- 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
- В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
- В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
- Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
- Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.