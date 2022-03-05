В окружении Путина — раскол. Шесть олигархов выступили против войны в Украине

Санкции удивительно влияют на российскую элиту

Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что в окружении президента Российской Федерации Владимира Путина начался раскол. Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в лидера РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Что известно?

Уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд. Сегодня заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Но твердее всего высказался известный банкир Олег Тиньков:

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", — заявил Тиньков.

Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.

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"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.

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