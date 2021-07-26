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В Подмосковье строят еще один дворец Путина. Как он выглядит – видео

26 июля 2021 7:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На территории есть отдельная больница, но вероятно, что работать там будут не российские врачи

Новые хоромы для Путина еще строят. Коллаж "Сегодня"

Новые хоромы для Путина еще строят. Коллаж "Сегодня"

У президента России Владимира Путина есть сразу несколько дворцов. И это – кроме четырех официальных, государственных резиденций. Один из них еще строится, он находится в Подмосковье. В Кремле уже ответили, якобы ничего не знают об этих хоромах.

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Новости "Сегодня" разбирались, что же это за новостройка.

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Масштабное строительство развернуто в Ново-Огарево в Подмосковье. Однако комплекс изнутри россияне видели только по-телевизору. Вероятная конечная стоимость стройки – 50 млрд рублей, то есть почти 700 млн долларов. На территории четыре огромных здания – гостиница, больница, спортивный комплекс и коттедж.

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Международный обозреватель Иван Яковина говорит, что больницу построили, вероятно, из-за того, что Путин часто болеет и ему нужно лечиться. Однако его не будут лечить российские врачи.

"Врачей привезут из-за границы, им надо где-то жить. Гостевой дом, как я предполагаю, и как говорят сами рабочие, он строится для Михаила Мишустина, нынешнего премьер-министра, который будет преемником, и Путин, видимо, хочет, чтобы на тот момент, когда ему будет тяжело, Мишустин был рядом", – сказал он.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал очередное коррупционное расследование, в котором показал отдельное "государство" внутри России – дворец Путина под Геленджиком. Но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков традиционно назвал это чушью.

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