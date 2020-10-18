В Праге открыли первый отель только для зараженных коронавирусом

В столице Чехии открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом.

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Об этом сообщает Novinky.

На ресепшене в отеле нет людей, гость должен сам зарегистрироваться через специальный монитор, а ключи от номеров торчат в дверях. Номер нужно бронировать по электронной почте, и при этом предъявить позитивный тест на коронавирус.

По словам управляющей отелем Катарины Кноциковой, в отеле 55 номеров. В основном это одноместные номера, но также могут заселяться пары, которые не хотят подвергать опасности кого-либо из своих домашних.

"Крупные компании также заинтересованы в наших услугах, и они размещают сотрудников, заболевших COVID-19", – рассказала Кноцикова.

По ее словам, обслуживание клиентов в "коронавирусной" гостинице организовано полностью бесконтактно. В самом отеле общение с администратором происходит через специальный монитор.

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Дистанционно можно заказать еду на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.

По правилам отеля, гостям нельзя будет находиться за пределами своего номера – за исключением случаев, когда нужно выйти к врачу или забрать доставку.

Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 40 млн. Количество смертей превысило 1,1 млн человек.

Ранее ученые сообщили, что люди с группой крови O (I) меньше остальных подвержены риску заразиться коронавирусом.

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