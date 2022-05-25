В РФ дали заднюю с обменом Медведчука на защитников "Азовстали"

В Российской Федерации не рассматривают вопрос обмена задержанного в Украине народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишут росСМИ.
Как отмечается, дипломат оценил возможность обмена Медведчука, заявив, что в настоящий момент российская сторона не рассматривает этот вопрос.
"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет", – сказал он.
При этом ранее Руденко сообщал, что считает "преждевременными" разговоры об обмене пленными.
Напомним, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Виктор Медведчук не должен быть передан России в ходе обмена пленными. Оставаясь в Украине, он может выдать много важной информации о политических процессах в Украине, на которые влияли из Кремля.