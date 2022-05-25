В РФ дали заднюю с обменом Медведчука на защитников "Азовстали"

Андрей Руденко оценил возможность обмена нардепа

В России оценили возможность обмена Виктора Медведчука. / Фото: СБУ, Коллаж: Сегодня

В Российской Федерации не рассматривают вопрос обмена задержанного в Украине народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишут росСМИ.

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Как отмечается, дипломат оценил возможность обмена Медведчука, заявив, что в настоящий момент российская сторона не рассматривает этот вопрос.

"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет", – сказал он.

При этом ранее Руденко сообщал, что считает "преждевременными" разговоры об обмене пленными.

Напомним, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Виктор Медведчук не должен быть передан России в ходе обмена пленными. Оставаясь в Украине, он может выдать много важной информации о политических процессах в Украине, на которые влияли из Кремля.

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