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В РФ начались выборы в Госдуму, открылись первые избирательные участки

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 07:54
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Основным днем голосование считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными
В РФ стартовали выборы в Госдуму
В РФ стартовали выборы в Госдуму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Камчатском крае России и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября по местному времени (23:00 16 сентября по Киеву) открылись избирательные участки. Это первые регионы РФ, где начались выборы в Госудуму.

Об этом пишет "Коммерсант".

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Позже участки открылись в Магаданской области, на Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье и Еврейской автономной области.

Основным днем голосование считается 19 сентября, а 17 и 18 сентября – дополнительными. Таким образом власти надеются уменьшить риск вспышек коронавируса.

Кого будут выбирать?

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Россияне выберут 450 депутатов Госдумы:

  • 225 депутатов по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат);
  • еще 225 депутатов – от политических партий, по федеральному избирательному округу (пропорционально числу голосов за списки кандидатов).

В этом году на парламентские выборы зарегистрировались 3812 кандидатов от 14 партий.

Также россиянам предстоит выбрать высших должностных лиц субъектов страны (в Мордовии, Тыве, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях).

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В 39 субъектах, кроме Камчатки и Чукотки, граждане проголосуют за депутатов законодательных собраний. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии глав субъектов выберут депутаты собраний по представлению президента.

Напомним, ранее ВР Украины призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО.

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