В РФ показали карту, как хотят разделить Украину на округа

Оккупанты уже даже не скрывают свои истинные цели в войне против нашей страны

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

На Экономическом форуме в российском городе Санкт-Петербурге показали схему административно-территориального расчленения Украины в случае ее оккупации. Схема рассчитана на "переходный период" – 3-5 лет.

Карту с разделением Украины обнародовал российский пропагандист Александр Коц.

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Под номером 1 фигурирует так называемый "Западный территориальный округ" в составе восьми областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая) с центром в городе Хмельницкий.

Под номером 2 фигурирует так называемый "Центральный территориальный округ" в составе тоже восьми областей (Винницкая, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская) с центром в городе Киев. Других округов на фото не видно.

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Комментируя эту карту, украинский политолог Алексей Голобуцкий предложил отправить ее политикам из тех стран, которые предлагают Украине "примириться с РФ".

"Эта схема четко и однозначно свидетельствует, что будет, если Россию не обезвредить, если Украина не одержит победу", – написал Голобуцкий.

Отметим, в Пентагоне косвенно подтвердили наличие таких планов у Кремля. Накануне они заявили, что президент РФ Владимир Путин все еще хочет захватить большую часть Украины, если не всю страну.

Сейчас российскому президенту пришлось сузить свои цели в войне, заявил заместитель министра обороны США Колин Кол.

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"При этом я не думаю, что он может достичь этих целей", – отметил он.

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