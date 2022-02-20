В РФ предложили передать квартиры умерших от ковида людям, которых вывезли из Донбасса

Такое предложение высказал депутат Государственной думы

В РФ придумали, куда поселить наших людей/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

В России не перестают удивлять заявлениями, которые не укладываются в голове. Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил передать квартиры россиян, умерших от коронавируса, людям, которых вывезли из Донбасса в РФ.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

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По словам Федорова, принудительно эвакуированным людям из Донбасса можно передавать квартиры россиян, умерших от коронавируса.

"Россия — страна огромная. 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям", — предложил российский депутат.

Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

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Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

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