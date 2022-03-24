В РФ предложили воровать фильмы, несмотря на авторские права

Страна-агрессор продолжает пренебрегать правовыми положениями цивилизованного мира

Про авторские права в РФ хотят забыть. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил воровать фильмы и транслировать их по российскому телевидению.

Об этом сообщает РБК Россия.

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Мединский обратился к руководителям телеканалов с просьбой транслировать меньше развлекательного контента, а вместо этого показывать "хорошие" русские, советские и зарубежные фильмы, даже если для этого нужно нарушить авторское право.

"Кому сейчас эти авторские права нужны? Люди будут вам благодарны", – заявил Мединский.

Напомним, ряд киностудий прекратили трансляцию фильмов на территории РФ. В их список вошли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount.

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