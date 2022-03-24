Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В РФ предложили воровать фильмы, несмотря на авторские права

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 18:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страна-агрессор продолжает пренебрегать правовыми положениями цивилизованного мира
Про авторские права в РФ хотят забыть. Фото: коллаж "Сегодня"
Про авторские права в РФ хотят забыть. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил воровать фильмы и транслировать их по российскому телевидению.

Об этом сообщает РБК Россия.

Реклама

Мединский обратился к руководителям телеканалов с просьбой транслировать меньше развлекательного контента, а вместо этого показывать "хорошие" русские, советские и зарубежные фильмы, даже если для этого нужно нарушить авторское право.

"Кому сейчас эти авторские права нужны? Люди будут вам благодарны", – заявил Мединский.

Напомним, ряд киностудий прекратили трансляцию фильмов на территории РФ. В их список вошли: Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount.

Реклама

Санкции против России

  • После вторжения России в Украину, на страну-агрессора посыпались мощные экономические санкции. В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичные меры были введены Южной Кореей. В то же время в США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
  • Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину.
  • Российский пловец лишился спонсора из-за концерта с Путиным. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поддержал агрессию России против Украины и моментально получил расплату.
  • Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о приостановке своей деятельности в России. До этого было приостановлено только новое финансирование российских компаний и вся коммерческая деятельность на территории страны-агрессора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять