В РФ протестуют против войны в Украине: полиция уже жестко "пакует" людей (видео)

Россиянам запрещают высказывать свое мнение о войне

В РФ протестующих против войны задерживает полиция / Фото: Коллаж: Сегодня

В городах России 13 марта проходят антивоенные митинги. Как обычно, это сопровождается жесткими задержаниями митингующих. В сети появились видео из разных российских городов.

В Москве акция прошла на Манежной площади. Силовики тут же прибежали задерживать людей.

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В Санкт-Петербурге одного митингующего задерживали аж шестеро силовиков.

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В Екатеринбурге также митингующих задерживают очень жестко.

В Иркутске правоохранители набросились на женщин.

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В Хабаровске задержаны не менее восьми человек, в том числе за надписи "Нет войне" на одежде, за плакат "Украина, ты права" и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом.

Во Владивостоке полиция забегала за людьми в магазины и жестко задерживала прохожих.

В Белгороде женщину задержали за то, что она несла в руках желтый тюльпан.

Напомним, в городах Украины тысячи людей вышли против российских оккупантов.

Война в Украине 13 марта