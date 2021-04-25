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В РФ рассказали, когда Байден может встретиться с Путиным

25 апреля, 14:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вопрос участия российской стороны в саммите находится только в стадии обсуждения

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, но проведение встречи зависит от многих факторов.

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Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в интервью на телеканале "Россия-1".

По его словам, официального обсуждения саммита пока нет.

"Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим", – сказал Ушаков.

Юрий Ушаков не стал уточнять, о каких датах идет речь.

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"Ну я пока не буду о них говорить... Июнь", – сказал он.

Ранее мы писали, что Швейцария предложила принять саммит Байдена и Путина.

Напомним, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, встреча президентов США и России может состояться уже в предстоящие недели, во всяком случае, такое предложение поступило от американского лидера Джо Байдена.

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Россия политика США встреча июнь Владимир Путин Джо Байден

Источник: Сегодня

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