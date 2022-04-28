В РФ столкнулись военные вертолеты, один упал и загорелся – росСМИ

В четверг, 28 апреля, в поселке Соколово Саратовской области произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов. По предварительным данным, погиб один человек.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно?
Как пишут различные российские СМИ, разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово. Военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.
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По предварительной информации, двум людям удалось катапультироваться. При этом точное количество российских военных, которые были на воздушных судах, неизвестно. Также сообщается о якобы одном погибшем.
СМИ пишут, что один из вертолетов совершал полет из Соколово, и задел хвостовой частью другой. Один борт пошел на место, другой упал и загорелся.
В РФ столкнулись два вертолета. Фото: Telegram-канал "Mash"
В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26
В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.
"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.