В РФ заявили об "обстреле Украиной" пограничного села и закрыли его на замок (фото)

Местный губернатор рассказал о ситуации в области

В РФ заявили, что ВСУ якобы обстреляли приграничное село. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России заявили, что Украина якобы обстреляла приграничное село Журавлевка Белгородской области, и запретили въезд на территорию села.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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"Обстрел" Украиной

По словам губернатора, всего было "повреждено" 13 домовладений.

"Ситуация не позволяет начать восстановительные работы. Рисковать жизнями строителей не будем. Состояние пострадавшего во время вчерашнего обстрела стабильное. Ранение средней степени тяжести, после операции перевели в палату", – написал он.

При этом Вячеслав Гладков даже отметил, что обстрел Журавлевки продолжался "весь день".

Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. Фото – t.me/vvgladkov. 1 /8

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Напомним, юрист Марк Фейгин заявил, что в Белгороде россияне ожидают, что части Вооруженных сил Украины могут перейти границу и вообще зайти в город. Причем это обсуждается серьезно – это видно в чатах.

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