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В России на памятнике детям войны изобразили гитлеровский эсминец

23 октября, 15:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

На мемориале должен был быть советский корабль

Источник: КГБ ПОУ

Источник: КГБ ПОУ

В российском городе Комсомольск-на-Амуре на мемориале детям войны изобразили эсминец нацистской Германии вместо советского корабля.

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Об этом сообщает "AmurMedia".

Памятник, посвященный детям, которые трудились во время Великой Отечественной войны, установили возле судомеханического техникума.

Однако, как оказалось, вместо советского корабля на мемориале изобразили немецкий эсминец типа 1936A, который в годы войны использовали гитлеровские войска.

В пресс-службе горадминистрации заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту, а памятник устанавливался самим техникумом за собранные деньги.

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В Минобразования возложили вину на производителя памятника – якобы дизайнер по ошибке использовал фото немецкого судна.

"Фирма, занимавшаяся изготовлением, скорее всего не смогла использовать фотографии, предоставленные музеем техникума, и взяла те, что были похожи. Корабль действительно оказался похожий, местами, конечно, отличается, но в целом он схожий", – сказал пресс-секретарь ведомства.

Как сообщалось ранее, в России Гитлера записали в "герои" Великой Отечественной войны.

Также мы писали, что 99-летнюю женщину – ветерана труда из российского Магнитогорска поздравили с 9 Мая просроченными продуктами.

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Россия гитлер казус вторая мировая война
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